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В храме Василия Блаженного прошло праздничное богослужение

15:10
  • пятница
  • 12 июля 2024

Собору исполнилось 463 года

Покровскому Собору, который также называют храмом Василия Блаженного, сегодня исполнилось 463 года. Весь день комплекс можно посетить за полцены.

Торжества начались с праздничного богослужения. Затем провели экскурсию. На которой можно было узнать историю памятника архитектуры. И сколько там на самом деле собрано церквей. А также, почему у каждой собственное посвящение.

Посетители рассматривали иконы и фрески. Не в тишине, а под дивное пение профессионального хора. Вечером в храме будут звучать православные звоны. А о загадках колокольни расскажут эксперты.

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Храм Василия Блаженного
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