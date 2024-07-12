В храме Василия Блаженного прошло праздничное богослужение

Собору исполнилось 463 года

Покровскому Собору, который также называют храмом Василия Блаженного, сегодня исполнилось 463 года. Весь день комплекс можно посетить за полцены.

Торжества начались с праздничного богослужения. Затем провели экскурсию. На которой можно было узнать историю памятника архитектуры. И сколько там на самом деле собрано церквей. А также, почему у каждой собственное посвящение.

Посетители рассматривали иконы и фрески. Не в тишине, а под дивное пение профессионального хора. Вечером в храме будут звучать православные звоны. А о загадках колокольни расскажут эксперты.

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