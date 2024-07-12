В Москву привезли сокровища из Национального музея султаната Оман

Выставка проходит в музеях Кремля

Изящные, редкие, полные смысла и мудрости веков - экспонаты. Эту выставку в музеях Кремля с полным правом можно назвать уникальной. Впервые в Москве - сокровища из Национального музея султаната Оман. Яркие амулеты, словно кружевные - ножные браслеты. Весом кстати около килограмма! Рядом - кинжал из рога жирафа, дерева и серебра. А это абсолютно мирный и по-настоящему - роскошный флакон для мужских духов. Из хрусталя, покрытого 24-каратным золотом. Для этой экспозиции отобрали изделия лучших оманских мастеров.

"Наши специалисты счастливы. Поскольку здесь есть предметы, которых мы никогда не видели. Прежде всего, это оружие. Здесь есть украшения, которые носят определенный символический смысл и полны различных контекстов, которые нам неизвестны", - рассказала Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

Серебро в культуре Омана - это не просто драгоценный металл, говорящий о статусе владельца. Скорее, способ сразу донести, откуда он, где родился, к какому мастеру обращался. Даже перстень, созданный по заказу, это не столько украшение, сколько способ духовной защиты. Носили эти серебряные вещи не только при дворе султана, но и в обычной жизни. Как мужчины, так и женщины.

"Браслеты надевали на руки и на ноги - на сороковой день младенцу. И практически всю жизнь они были с украшениями. Даже в султанском дворце на ночь женщина ложилась спать одетой и вся в украшениях", - отметила Мария Вилкова, куратор выставки, научный сотрудник отдела "Оружейная палата".

На выставке много оружия, и его значение сложно переоценить. Традиционный серебряный оманский кинжал украшает национальную эмблему султаната.

"Это знаковый предмет, своего рода квинтэссенция национального духа Омана. Это не только непременная часть мужского костюма. Собственно, получение кинжала подростком делает его мужчиной", - пояснил Сергей Орленко, куратор выставки, заведующий сектором оружия и конского убранства.

Особое место притяжения - национальные костюмы. Их можно читать словно древнюю книгу. В Москву привезли действительно редчайшие вещи выдающихся людей в истории Омана. Принцессы Занзибара, написавшей первую в мире автобиографию арабской женщины. И главного представителя султана Занзибара в прибрежных регионах Восточной Африки - известного историка и исследователя культуры суахили. Эта выставка готовилась долго и тщательно, став несомненным успехом хранителей Музеев Кремля.

Успешный диалог с коллегами из Омана продолжится - скоро будет ответная не менее роскошная экспозиция.

"В следующем году выставка из Кремля будет посвящена истории Московского княжества, Востока и общения с Востоком", - сообщил Его Превосходительство Жамал бин Хассан аль-Мусави, генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман.

И если в Омане все пребывают в предвкушении, в Москве знакомство с неизвестными страницами древней культуры уже началось.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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