ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В столице продолжается фестиваль "Московское чаепитие"

15:20
  • пятница
  • 12 июля 2024

Основные мероприятия - на Тверской площади

Не только в мороз! В столице продолжается фестиваль "Московское чаепитие". Там уж точно знают, как справиться с жарой.

Главные события - на Тверской площади. По пятницам и в выходные гостей ждут театрализованные представления. Которые перенесут участников на два, а то и три века назад.

Ну а побаловать себя чаем в самых невероятных вариантах можно каждый день. И не только из горячего самовара - как зимой. Сейчас время ледяного чая. И здесь у Москвы - давняя традиция. Которую столичные рестораторы бережно хранят.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Фестиваль "Московское чаепитие"
Фестиваль "Московское чаепитие"
Московское чаепитие
Московское чаепитие
Московское чаепитие
Московское чаепитие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.