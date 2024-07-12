Основные мероприятия - на Тверской площади

Не только в мороз! В столице продолжается фестиваль "Московское чаепитие". Там уж точно знают, как справиться с жарой.

Главные события - на Тверской площади. По пятницам и в выходные гостей ждут театрализованные представления. Которые перенесут участников на два, а то и три века назад.

Ну а побаловать себя чаем в самых невероятных вариантах можно каждый день. И не только из горячего самовара - как зимой. Сейчас время ледяного чая. И здесь у Москвы - давняя традиция. Которую столичные рестораторы бережно хранят.

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