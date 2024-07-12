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В "Аптекарском огороде" расцвело какао-дерево

15:17
  • пятница
  • 12 июля 2024

В условиях города оно цветёт не всегда

Москва в шоколаде! В "Аптекарском огороде" расцвело какао-дерево. Правда, до урожая ещё месяца три. Белые цветки едва заметны на зеленоватом стволе - именно там, а не на ветках, и распускаются будущие какао-бобы. Их ещё нужно будет опылить, а потом терпеливо ждать.

В природе в тропиках дерево даёт плоды дважды в год, но в условиях города оно даже цветёт не всегда. Поэтому каждый бутон - предмет неустанной заботы ботаников.

"В наших условиях плоды мы тоже собирали. В этом году пока ещё неизвестно, будут плоды или нет, но те плоды, которые мы собирали, мы их вскрывали, доставали какао-бобы, немного обсушивали. Шоколад, конечно, мы не получали, пробовали на вкус. Вкус у них интересный - конечно, не как шоколада", - рассказал Виталий Алёнкин, куратор коллекции тропических растений "Аптекарского огорода".

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