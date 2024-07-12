В НАТО оценили способность ВСУ перейти в контрнаступление в 2024 году

Миллиарды долларов не помогут

Миллиарды долларов, которые направит НАТО Киеву в виде дополнительного оружия и помощи в сфере безопасности, не помогут ВСУ. Представители союзников уверены, что Украина не будет готова начать радикальное контрнаступление или отвоевать у России большие участки территории до следующего года, пишет The New York Times со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

В НАТО и ранее заявляли, что конфликт на Украине останется в тупиковом состоянии до конца 2024 года. В альянсе заверяли, что Киев будет и дальше получать оружие от западных стран – однако это не обеспечит серьезного прорыва на фронте.

Теперь же, по информации источников, может затянуться и доставка помощи Украине. Страны НАТО до сих пор не смогли начать производство и закупку ряда вооружений для ВСУ. Издание подчеркивает, что конфликт на Украине истощил оружейные арсеналы стран альянса и продемонстрировал, насколько медленно западные страны наращивают производство оружия.

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