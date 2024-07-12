ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В НАТО оценили способность ВСУ перейти в контрнаступление в 2024 году

12:47
  • пятница
  • 12 июля 2024

Миллиарды долларов не помогут

Миллиарды долларов, которые направит НАТО Киеву в виде дополнительного оружия и помощи в сфере безопасности, не помогут ВСУ.  Представители союзников уверены, что Украина не будет готова начать радикальное контрнаступление или отвоевать у России большие участки территории до следующего года, пишет The New York Times со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Зеленский сообщил, когда будет новое контрнаступление
Зеленский раскрыл новый план контрнаступления

В НАТО и ранее заявляли, что конфликт на Украине останется в тупиковом состоянии до конца 2024 года. В альянсе заверяли, что Киев будет и дальше получать оружие от западных стран – однако это не обеспечит серьезного прорыва на фронте.

Теперь же, по информации источников, может затянуться и доставка помощи Украине. Страны НАТО до сих пор не смогли начать производство и закупку ряда вооружений для ВСУ. Издание подчеркивает, что конфликт на Украине истощил оружейные арсеналы стран альянса и продемонстрировал, насколько медленно западные страны наращивают производство оружия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
ВСУ
ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.