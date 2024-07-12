Мишустин: ВВП России за пять месяцев вырос на 5%

Это лучше прогнозного уровня

Динамика экономики России остается высокой: за первые пять месяцев 2024 года валовой внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду 2023 года. Об этом в пятницу, 12 июля, рассказал глава российского кабмина Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам.

Премьер-министр, которого цитирует пресс-служба федерального правительства, отметил, что в мае рост немного ускорился относительно апреля – до 4,5%. Показатели остаются "существенно выше прогнозов, вопреки всем попыткам извне нам помешать".

С января по май обрабатывающая промышленность выросла почти на 9%, одним из ключевых драйверов остается машиностроение, которое показало двузначные темпы роста. Наряду с этим продолжается рост инвестиций, а это значит, что создается хороший задел на будущее, подчеркнул Мишустин.

Ранее российское Министерство финансов сообщало, что федеральный бюджет России в январе-июне 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 929 миллиардов рублей, или 0,5% ВВП. Для сравнения: в первом полугодии 2023 года дефицит составлял 2,35 триллиона рублей, или 1,4% ВВП.

В июне президент России Владимир Путин отмечал, что темпы роста российской экономики превысили среднемировые, в основном этот рост обеспечивается несырьевыми отраслями. Наша страна не просто входит в топ-5 крупнейших экономик мира — она занимает четвертое место по объему ВВП, опередив Японию.

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