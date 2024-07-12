Кабмин распустят после заявления об отставке премьера

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может в понедельник, 15 июля, подать президенту страны Алару Карису прошение об отставке.

Как сообщает портал ERR, это связано с тем, что Европейский совет утвердил кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В случае отставки премьер-министра весь состав правительства прибалтийской республики должен будет сложить свои полномочия.

В июне стало известно, что в руководство Евросоюза войдет и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Ее уже утвердили на пост главного евродипломата.

В этом назначении сомневаются многие в самой Европе. Критики указывают, что трудно ожидать дипломатического подхода от политика, который, не стесняясь, признается в русофобии и "предпочитает есть россиян на завтрак".

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