Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение 11-месячного Вовы Янова

У мальчика редкое генетическое заболевание

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение 11-месячного Вовы Янова из Тульской области. Его историю мы рассказывали во вторник.

У мальчика очень редкое генетическое заболевание - первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича. Чтобы спасти ребенку жизнь, нужно срочно провести пересадку костного мозга.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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