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Названы сроки возможной окончательной блокировки YouTube в России

13:03
  • пятница
  • 12 июля 2024

В Кремле возможную блокировку сервиса опровергают

YouTube в России может быть окончательно заблокирован. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Эту информацию изданию подтвердил также источник в компании, которая занимается сбором информации для силовых структур.

По словам собеседника издания, в оставшиеся месяцы лета будет происходить замедление и ухудшение работы сервиса, а окончательная блокировка произойдет уже осенью.

В Кремле при этом опровергли планы по блокировке YouTube. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, речь идет о проблемах с оборудованием.

Ранее сегодня "Ростелеком" предупредил россиян о возможных сбоях в работе YouTube - сервис станет работать медленнее и хуже. В компании это связали с техническими проблемами с оборудованием компании Google. Инфраструктура не обновлялась уже 2,5 года и она не справляется с возросшей нагрузкой.

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