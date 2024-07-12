ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль ответил на обвинения в покушении на главу Rheinmetall

13:37
  • пятница
  • 12 июля 2024

России пытаются приписать причастность к попытке покушения

Сообщения средств массовой информации о якобы планах Москвы ликвидировать генерального директора компании Rheinmetall, поставляющей оружие Украине, не могут быть восприняты всерьез. Такое заявление сделал в пятницу, 12 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Телеканал CNN, сославшись на американскую разведку, обвинил Россию в планировании убийства главы Rheinmetall Армина Паппергера. США якобы предостерегли Берлин, благодаря чему службы безопасности ФРГ смогли спасти предпринимателя. Spiegel утверждает, что покушение готовили граждане бывшего СССР, среди которых как минимум один россиянин. Они якобы были "доверенными лицами" российских спецслужб, но задерживать или предъявлять обвинения им не стали.

Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что публикация о якобы сорванном "российском плане" по убийству главы Rheinmetall не содержит конкретной аргументации и фактов.

Спикер Кремля подчеркнул, что серьезно относиться к таким материалам нельзя, сообщает ТАСС.

Ранее концерн Rheinmetall пообещал ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, в том числе дальностью до 100 километров. По версии западных журналистов, именно активная помощь компании украинской армии и стала причиной подготовки убийства ее гендиректора.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Rheinmetall
Rheinmetall
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.