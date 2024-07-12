Кремль ответил на обвинения в покушении на главу Rheinmetall

России пытаются приписать причастность к попытке покушения

Сообщения средств массовой информации о якобы планах Москвы ликвидировать генерального директора компании Rheinmetall, поставляющей оружие Украине, не могут быть восприняты всерьез. Такое заявление сделал в пятницу, 12 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Телеканал CNN, сославшись на американскую разведку, обвинил Россию в планировании убийства главы Rheinmetall Армина Паппергера. США якобы предостерегли Берлин, благодаря чему службы безопасности ФРГ смогли спасти предпринимателя. Spiegel утверждает, что покушение готовили граждане бывшего СССР, среди которых как минимум один россиянин. Они якобы были "доверенными лицами" российских спецслужб, но задерживать или предъявлять обвинения им не стали.

Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что публикация о якобы сорванном "российском плане" по убийству главы Rheinmetall не содержит конкретной аргументации и фактов.

Спикер Кремля подчеркнул, что серьезно относиться к таким материалам нельзя, сообщает ТАСС.

Ранее концерн Rheinmetall пообещал ВСУ сотни тысяч артиллерийских снарядов, в том числе дальностью до 100 километров. По версии западных журналистов, именно активная помощь компании украинской армии и стала причиной подготовки убийства ее гендиректора.

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