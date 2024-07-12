Песков ответил на высказывания президента США о Путине

Байден отметился и оскорблениями, и нелепыми оговорками

На новые нелепые высказывания американского президента Джо Байдена обратил внимание весь мир, но эти проблемы — внутреннее дело США. Такое заявление сделал в пятницу, 12 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что неуважительные высказывания Байдена о президенте России Владимире Путине неприемлемы, подобные выпады не красят американского политика, сообщает ТАСС.

Ранее Песков заявлял, что президент США Джо Байден "демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя". Однако его хамские высказывания оскорбляют лишь его самого.

Тем временем в интернете завирусился видеоролик, запечатлевший реакцию американских политиков на оговорку Байдена. Когда престарелый президент США, передавая слово Владимиру Зеленскому, представил его как "президент Украины, у которого столько же отваги, сколько и решимости, — Владимир Путин", чиновники опустили глаза, лишь шеф Пентагона почти сумел сохранить невозмутимое выражение лица. Зеленский попытался отшутиться, заявив: "Я лучше".

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