Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Уран и Марс сошлись в Тельце

Овны

Звезды открывают перед вами дверь в мир финансового успеха, но нужно торопиться: уже завтра она закроется. На все про все у вас сутки.

Тельцы

Полная непредсказуемость: Уран и Марс сошлись сегодня в вашем знаке. Вам может очень сильно повезти, но есть риск травм, аварий – будьте предельно осторожны.

Близнецы

Точное соединение Марса и Урана в соседнем знаке – событие не из простых! Не делайте то, чего совесть не велит, и обязательно вспомните, что вам снилось.

Раки

Солнце в вашем знаке – надежный защитник, но все же осмотрительность не помешает. Не спешите верить всему, что услышите, даже от проверенных источников.

Львы

Соединение Урана с Марсом - лихая смесь: события этого дня могут складываться непредсказуемо. Будьте внимательны на работе и не гонитесь за успехом.

Девы

Постарайтесь провести день без лишних передвижений, особенно на самолетах. Обращайте внимание на детали и доверяйте интуиции: она вас не подведет.

Весы

Вам может присниться странный сон или прийти осознание. Этот день также хорош для того, чтобы поработать над своими проблемами на пару с психологом.

Скорпионы

В личной жизни может случиться всякое, поэтому заранее настройтесь на спокойную волну. Поскандалить всегда успеете, а сегодня пусть у вас будет тихо.

Стрельцы

Внимание! Сложная комбинация Марса с Ураном затрагивает ваш сектор здоровья. Соблюдайте правила обращения с огнем, электричеством, транспортом.

Козероги

Вам сегодня внезапно захочется пошалить и нарушить правила. А это не совсем то, что надо. Лучше действуйте по принципу "тише едешь – дальше будешь".

Водолеи

Ремонтировать электропроводку или заниматься стройкой в этот день – опрометчивое решение. Звезды советуют взять тайм-аут на 2-3 дня в домашних делах.

Рыбы

Вы редко лихачите за рулем и перебегаете дорогу на красный свет, но мы все же напомним, что нужна осторожность. Сегодня день, когда лучше перестраховаться.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram