Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Уран и Марс сошлись в Тельце
Овны
Звезды открывают перед вами дверь в мир финансового успеха, но нужно торопиться: уже завтра она закроется. На все про все у вас сутки.
Тельцы
Полная непредсказуемость: Уран и Марс сошлись сегодня в вашем знаке. Вам может очень сильно повезти, но есть риск травм, аварий – будьте предельно осторожны.
Близнецы
Точное соединение Марса и Урана в соседнем знаке – событие не из простых! Не делайте то, чего совесть не велит, и обязательно вспомните, что вам снилось.
Раки
Солнце в вашем знаке – надежный защитник, но все же осмотрительность не помешает. Не спешите верить всему, что услышите, даже от проверенных источников.
Львы
Соединение Урана с Марсом - лихая смесь: события этого дня могут складываться непредсказуемо. Будьте внимательны на работе и не гонитесь за успехом.
Девы
Постарайтесь провести день без лишних передвижений, особенно на самолетах. Обращайте внимание на детали и доверяйте интуиции: она вас не подведет.
Весы
Вам может присниться странный сон или прийти осознание. Этот день также хорош для того, чтобы поработать над своими проблемами на пару с психологом.
Скорпионы
В личной жизни может случиться всякое, поэтому заранее настройтесь на спокойную волну. Поскандалить всегда успеете, а сегодня пусть у вас будет тихо.
Стрельцы
Внимание! Сложная комбинация Марса с Ураном затрагивает ваш сектор здоровья. Соблюдайте правила обращения с огнем, электричеством, транспортом.
Козероги
Вам сегодня внезапно захочется пошалить и нарушить правила. А это не совсем то, что надо. Лучше действуйте по принципу "тише едешь – дальше будешь".
Водолеи
Ремонтировать электропроводку или заниматься стройкой в этот день – опрометчивое решение. Звезды советуют взять тайм-аут на 2-3 дня в домашних делах.
Рыбы
Вы редко лихачите за рулем и перебегаете дорогу на красный свет, но мы все же напомним, что нужна осторожность. Сегодня день, когда лучше перестраховаться.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram