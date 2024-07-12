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Запад проиграл в прокси-войне против Москвы

13:47
  • пятница
  • 12 июля 2024

Упорство НАТО ведет к катастрофе

Натовский мост в никуда – так озаглавлена статья аналитиков из США, опубликованная изданием The American Conservative. Авторы утверждают, что Запад проиграл в прокси-войне против Москвы. Настойчивость НАТО в расширении альянса – прямой путь к катастрофе.

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В том числе и обещания НАТО Украине о вступлении в альянс втыкают кол в сердце мирного урегулирования конфликта. Окончательное закрепление траектории Украины в сторону НАТО ведет к его разрушению. Светлыми моментами на состоявшемся на этой неделе саммите альянса в Вашингтоне можно назвать лишь то, что он вызвал целый ряд критических замечаний со стороны немногих оставшихся в США бастионов инакомыслия.

НАТО любит именовать себя “самым успешным альянсом в истории”. Однако лидеры забывают, что войну удавалось предотвратить не только солидарностью альянса, но и его осторожностью. Несколько администраций США — при безоговорочной поддержке европейских союзников — последовательно отвергали призывы к агрессивной политике, направленной на “сворачивание” советской власти в Восточной Европе, напоминают эксперты.

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