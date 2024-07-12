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Китай ввел санкции против предприятий американского ОПК

14:27
  • пятница
  • 12 июля 2024

США нарушают принцип "единого Китая"

Китай ввел санкции против ряда военно-промышленных компаний США из-за продаж вооружения Тайваню. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает Центральное телевидение КНР.
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Тайваньский вопрос обострился на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров осенью 2022 года. Китай считает Тайвань своей территорией, поэтому визиты официальных делегаций на остров без согласования Пекина являются нарушением суверенитета и принципа "единого и неделимого Китая".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отмечал, что Соединенные Штаты помогают Украине, но критикуют сотрудничество России и КНР — это лицемерие и типичный пример двойных стандартов.

В Кремле подчеркивали, что даже Соединенные Штаты уже вряд ли могут позволить себе говорить с Китаем тоном шантажа, хотя, возможно, еще не все американские политики это поняли.

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