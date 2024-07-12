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Зеленский рискует вызвать отвращение союзников неуемными требованиями

14:38
  • пятница
  • 12 июля 2024

Вместо благодарности Киев повторяет, что оказываемой помощи мало

Президент Украины Владимир Зеленский на встречах с чиновниками Евросоюза и НАТО "по 15 раз" повторяет требования увеличить помощь Украине. Это вызывает неприятие и отторжение у западных доноров киевского режима.
Гастроли Зеленского в Вашингтоне не задались

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, Зеленскому следует действовать осторожнее, чтобы "избежать отвращения со стороны столь необходимых союзников".

Ранее Владимир Зеленский в ходе поездки в Вашингтон для участия в саммите НАТО пожаловался на недостаточное снабжение Киева союзниками системами ПВО. Украинский политик отметил, что обещанные ВСУ западными странами пять новых систем Patriot, конечно, помогут, но их, как всегда, недостаточно.

В целом гастроли Зеленского в Вашингтоне не задались. Ему удалось выпросить у кураторов еще пять батарей Patriot и несколько систем ПВО. Правда, требовал он намного большего: танки Abrams и 128 истребителей F-16, а главное — приглашение в Североатлантический альянс, которое так и не получил.

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