Вместо благодарности Киев повторяет, что оказываемой помощи мало

Президент Украины Владимир Зеленский на встречах с чиновниками Евросоюза и НАТО "по 15 раз" повторяет требования увеличить помощь Украине. Это вызывает неприятие и отторжение у западных доноров киевского режима.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, Зеленскому следует действовать осторожнее, чтобы "избежать отвращения со стороны столь необходимых союзников".

Ранее Владимир Зеленский в ходе поездки в Вашингтон для участия в саммите НАТО пожаловался на недостаточное снабжение Киева союзниками системами ПВО. Украинский политик отметил, что обещанные ВСУ западными странами пять новых систем Patriot, конечно, помогут, но их, как всегда, недостаточно.

В целом гастроли Зеленского в Вашингтоне не задались. Ему удалось выпросить у кураторов еще пять батарей Patriot и несколько систем ПВО. Правда, требовал он намного большего: танки Abrams и 128 истребителей F-16, а главное — приглашение в Североатлантический альянс, которое так и не получил.

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