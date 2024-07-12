Кремль не исключил возобновления зерновой сделки с Украиной

Это возможно только в комплексе

Возможность каких-либо договоренностей с Киевом, в том числе и продолжения зерновой сделки, в Кремле не исключают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил: Владимир Путин неоднократно говорил, что открыт для диалога. Однако вопросы должны рассматриваться в комплексе, а не выдираться из общего контекста, приводит слова Пескова ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 июля заявил, что Анкара надеется на возобновление черноморской зерновой сделки в новом формате. По его словам, Россия и Турция намерены решить вопросы по российскому участку зернового коридора.

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