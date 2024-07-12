Путин обсудил с Совбезом работу ОПК

Совещание провели по видеосвязи

Дополнительные меры для обеспечения бесперебойной работы оборонно-промышленного комплекса обсудили сегодня постоянные члены Совета безопасности России.

Совещание провёл Владимир Путин по видеосвязи из Ново-Огарёва. В беседе приняли участие председатель правительства, спикер Госдумы, министры силового блока, главы Службы внешней разведки и ФСБ, а также сотрудники администрации президента.

"Уважаемые коллеги, обсудим с вами сегодня дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Давайте начнём", - заявил Путин.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу назначен координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса. Вопросы в этой сфере приходится решать разноплановые.

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