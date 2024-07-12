ПВО сбила украинский дрон над Курской областью

Пострадавших нет

Российские силы ПВО предотвратили очередную попытку киевского режима устроить теракт. Украинский дрон сбит над Курской областью, сообщили в Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, цель была обнаружена около 13.00 мск. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен.

Накануне сообщалось о массированной атаке украинских беспилотников на Курскую область. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах за день было ликвидировано и обезврежено 19 дронов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

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