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ПВО сбила украинский дрон над Курской областью

14:37
  • пятница
  • 12 июля 2024

Пострадавших нет

Российские силы ПВО предотвратили очередную попытку киевского режима устроить теракт. Украинский дрон сбит над Курской областью, сообщили в Минобороны.

5 человек погибли при атаке беспилотника под Курском
Над Курской областью сбито 6 ракет ВСУ

Как уточнили в военном ведомстве, цель была обнаружена около 13.00 мск. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен.

Накануне сообщалось о массированной атаке украинских беспилотников на Курскую область. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах за день было ликвидировано и обезврежено 19 дронов, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

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