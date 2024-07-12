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Песков прокомментировал стремление Турции присоединиться к ШОС

14:57
  • пятница
  • 12 июля 2024

Есть некоторые противоречия, отметили в Кремле

Тема расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) постоянно находится на повестке дня. Об этом в пятницу, 12 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Заявления Путина по итогам саммита ШОС. Главное

По словам представителя Кремля, "много стран проявляют интерес к ШОС", поэтому данный вопрос остается в повестке. Однако, говорят о возможности присоединения к организации Турции, Песков отметил, что "точных сроков пока нет".

Песков также заявил, что "есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией по основополагающим Турции как члена НАТО — Североатлантического альянса и с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ШОС — полезная организация. Создаваемая изначально для урегулирования всех пограничных вопросов ряда постсоветских республик с Китаем, сегодня она стала весьма востребованной и превратилась в один из самых самостоятельных центров нового многополярного мира.

Действующий генеральный секретарь ШОС Чжан Мин отметил, что уже получены от ряда стран заявки на получение статуса партнера по диалогу или на повышение статуса наблюдателя.

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Дмитрий Песков
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