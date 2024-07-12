Анастасия Ракова рассказала о сервисе в МЭШ для подбора вуза и специальностей на основе результатов ЕГЭ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что для выбора подходящего вуза столичные выпускники могут воспользоваться специальным сервисом Московской электронной школы. Сделали это уже более 100 тысяч раз.

"Автоподборка рекомендованных специальностей и вузов для поступления формируется в том числе на основании результатов ЕГЭ и помогает сэкономить время на поиски подходящих образовательных учреждений. Кроме того, сервис дает информацию о возможностях конкретного выпускника для поступления. Это позволяет одиннадцатиклассникам более осознанно подойти к решению важнейшего вопроса по выбору профессионального пути, эффективно реализуя свои знания и способности. За последний месяц, накануне подачи документов в вузы, сервис оказался актуальным и полезным: горожане обратились к нему более 100 тыс. раз", - приводит слова Раковой информагентство "Москва".