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В ДНР рассказали о продвижении российских военных

15:23
  • пятница
  • 12 июля 2024

У ВСУ не получается создать серьезные очаги обороны на авдеевском направлении

Российские войска продвигаются в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой, активные бои ведутся на часовоярском, торецком и покровском направлениях в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу, 12 июля, рассказал советник главы региона Игорь Кимаковский.
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Как отметил Кимаковский в эфире Первого канала, основные действия сейчас ведутся на покровском направлении, при этом "идут хорошие продвижения в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой".

Представитель главы ДНР подчеркнул, что после того, как ВСУ потерпели крах под Авдеевкой, противник "не может на этом направлении создать серьезные очаги обороны", а потому "наши ребята практически каждый день метр за метром освобождают территорию Донецкой Народной Республики".

Тем временем Япония отозвала тезис об утрате Россией военной мощи на Украине. В ежегодном докладе Министерства обороны Японии, известном как Белая книга, в 2023 году не исключалось снижение военной мощи России "из-за значительных потерь" в ходе СВО, а в новом издании об этом речь уже не идет.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

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