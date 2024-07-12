ВС России подняли флаг в центре Урожайного

ВС России взяли под контроль большую часть населенного пункта

В центре поселка Урожайное в Донецкой народной республике водрузили триколор. Флаг установили на разрушенном здании бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, сообщили "Известия".

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль большую часть Урожайного. ВСУ закрепились в северной части населенного пункта.

12 июля стало известно, что подразделения группировки ВС России "Запад" дали бой Президентской бригаде Нацгвардии Украины. Российские мотострелки разгромили элитную часть, уничтожив почти 500 боевиков.

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