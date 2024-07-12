Страна может просто перестать существовать на карте мира

В Вашингтоне проходит саммит НАТО. По его итогу журналисты сделали вывод, что Североатлантический альянс не намерен урегулировать конфликт Украины и России. Скорее, наоборот. По мнению репортеров, все идет к тому, чтобы не только затянуть вооруженное столкновение, но и принести одну из стран в жертву.

Якобы Америка транслирует Киеву, что только он в силах "победить Путина", но по факту это может привести к катастрофическим последствиям для страны. Мало того, что Украине нужно полностью отдать себя самоубийственной миссии, отправив свое боеспособное население на фронт, но велик риск, что страна просто перестанет существовать на карте мира.

"Украине дают понять, что она должна сделать, казалось бы, невозможное — победить российские Вооруженные силы, которые располагают куда большими ресурсами, людскими и техническими", - сообщает Advance.

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