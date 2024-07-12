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МИД назвал недостаток российской ядерной доктрины

15:35
  • пятница
  • 12 июля 2024

Время бросает новые вызовы

Опыт российской специальной военной операции на Украине продемонстрировал, что российская ядерная доктрина содержит слишком общие формулировки. Об этом в пятницу, 12 июля, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Столтенберг: НАТО обсуждает возможность привести ядерное оружие в боевую готовность

Как пояснил дипломат в эфире Первого канала, в ходе проведения СВО вскрылась "недостаточность слишком заобщенных, слишком генерализированных формулировок, которые заложены в наши базовые доктринальные документы в ядерной сфере".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что дискуссии по поводу внесения изменений в ядерную доктрину России действительно ведутся. Он напомнил, что "мы в данном случае имеем дело с очень мощным альянсом государств, которые проводят враждебную политику по отношению к нам и не скрывают этого".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что военно-политический блок обсуждает возможность приведения ядерных боеголовок в боевую готовность. По этому вопросу идут консультации, конкретика пока не приводится.

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