ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США готовят заговор против Байдена

15:35
  • пятница
  • 12 июля 2024

Престарелым президентом недовольны даже его однопартийцы

Против президента США Джо Байдена в его же стране готовят заговор, цель которого — вывести пожилого политика из предвыборной гонки. Об этом в пятницу, 12 июля, рассказали осведомленные источники.
Оговорка Байдена моментально разошлась на мемы

Как пишет Axios, тесно связанные друг с другом представители Демократической партии, преимущественно из администраций экс-президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, "ежечасно строят заговор, как заставить его (Байдена) быстро снять свою кандидатуру".

Количество демократов, выступающих за выход Байдена из гонки, растет ежечасно, а спонсоры Демпартии обещают жертвовать на избирательную кампанию еще больше, если кандидатом станет кто-то другой, подчеркивает издание.

Между тем бывший госсекретарь США и экс-первая леди Хиллари Клинтон даже не скрывает, что готова на все — в том числе на преступный сговор. Правда, мишенью такого сговора она называет республиканца Дональда Трампа, который в свое время обошел Хиллари в президентской гонке, а сейчас борется за кресло в Овальном кабинете против Байдена.

Сам Джо Байден, как уверяют в Белом доме, твердо намерен в случае переизбрания полностью отработать весь второй срок, хотя к тому времени ему будет уже 86 лет, а он и сейчас не блещет трезвостью ума и крепостью памяти. В финале саммита НАТО в Вашингтоне он назвал президентом Украины Владимира Путина, чем поверг в шок присутствующих и поставил в, мягко говоря, неловкое положение присутствовавшего при этом Владимира Зеленского.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.