В США готовят заговор против Байдена

Престарелым президентом недовольны даже его однопартийцы

Против президента США Джо Байдена в его же стране готовят заговор, цель которого — вывести пожилого политика из предвыборной гонки. Об этом в пятницу, 12 июля, рассказали осведомленные источники.

Как пишет Axios, тесно связанные друг с другом представители Демократической партии, преимущественно из администраций экс-президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, "ежечасно строят заговор, как заставить его (Байдена) быстро снять свою кандидатуру".

Количество демократов, выступающих за выход Байдена из гонки, растет ежечасно, а спонсоры Демпартии обещают жертвовать на избирательную кампанию еще больше, если кандидатом станет кто-то другой, подчеркивает издание.

Между тем бывший госсекретарь США и экс-первая леди Хиллари Клинтон даже не скрывает, что готова на все — в том числе на преступный сговор. Правда, мишенью такого сговора она называет республиканца Дональда Трампа, который в свое время обошел Хиллари в президентской гонке, а сейчас борется за кресло в Овальном кабинете против Байдена.

Сам Джо Байден, как уверяют в Белом доме, твердо намерен в случае переизбрания полностью отработать весь второй срок, хотя к тому времени ему будет уже 86 лет, а он и сейчас не блещет трезвостью ума и крепостью памяти. В финале саммита НАТО в Вашингтоне он назвал президентом Украины Владимира Путина, чем поверг в шок присутствующих и поставил в, мягко говоря, неловкое положение присутствовавшего при этом Владимира Зеленского.

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