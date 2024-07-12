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В ЕС заявили о симптомах паранойи у Зеленского

15:38
  • пятница
  • 12 июля 2024

Он считает, что Россия готовит на него покушение

Признаки параноидального расстройства заметили еврочиновники у президента Украины. Как заявил агентству Reuters неназванный высокопоставленный деятель ЕС, Владимир Зеленский испытывает страх перед якобы возможным покушением на него со стороны России.

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Еврочиновник отмечает, что действия и рассуждения Зеленского становятся все более параноидальными. По оценкам неназванных украинских и западных политиков, Зеленский стал жестче и решительнее, менее терпимым к ошибкам украинских должностных лиц. Кроме того, он испытывает круглосуточный стресс и усталость, а также недостаток сна.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в феврале 2023 года, после беседы с президентом России заявил, что Владимир Путин заверил: физическая расправа Зеленскому не грозит. Украинский лидер сразу же записал видео, в котором сообщил, что ничего не боится.

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