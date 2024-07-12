В России начали замедлять работу WhatsApp

Следующим шагом может стать полная блокировка

Не успела общественность прийти в себя от новости, что видеосервис YouTube станет хуже работать, как появилась информация, что мессенджер WhatsApp специально замедляют в некоторых российских регионах.

Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин объяснил, для чего это делается.

"Когда регулятор видит в этом необходимость - так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств", - приводит его слова РИА Новости.

Впрочем, успокоил общественность Немкин, ни о какой блокировке мессенджера на территории России речи не идет. Касается это и вышеназванного видеосервиса YouTube. Как заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, все дело в проблемах с оборудованием. Тем не менее, в Сети упорно ходят слухи, что уже осенью работа сервиса в стране будет заблокирована.

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