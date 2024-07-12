СМИ сообщают о крушении пассажирского самолета в Подмосковье

Есть жертвы

Самолет Sukhoi Superjet 100 пропал с радаров в три часа дня сегодня, 12 июля. Сообщается, что его перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. На борту, по некоторым данным, находился экипаж, состоящий из трех человек. По предварительной информации, они погибли, передает телеграм-канал 112.

К месту падения суперджета следует около десяти автомобилей скорой помощи и пожарных машин, рассказал SHOT очевидец. В небе кружат несколько вертолетов.

Самолет упал в Коломенском районе, в лесу, и взорвался, передает РИА Новости.

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