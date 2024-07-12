Собянин обсудил планы сотрудничества Москвы и "Яндекса"

Встреча прошла в Инженерном центре компании

Обычная поездка на такси через пару лет, скорее всего, будет проходить без водителя. Нейросеть не отвлекается за рулем, соблюдает правила дорожного движения, объезжает ямы и видит разметку. Но пока для подстраховки за рулем находится человек.

"Бывают ситуации, когда технологии нужна помощь. Мы же понимаем, что находимся на этапе развития. И не все сценарии, которые существуют в городской среде, на текущий момент автомобиль выполняет. В тех местах, где мы не хотим, чтобы автомобиль действовал самостоятельно, водитель-испытатель может ей помочь", - объяснил Сергей Чернявский, генеральный директор компании "Яндекс.Испытания".

Пока прокатиться на таком такси можно в "Иннополисе" республики Татарстан и в "Сириусе". Автомобиль едет по заранее сформированному сценарию, который содержит всю необходимую информацию. Искусственный интеллект использует три типа сенсоров: лидары, радары, работающие в диапазоне ультразвука и радиоволн, и камеры, отвечающие за оптическую картинку. Например, для распознавания светофоров.

Другая тестовая разработка в перспективе сможет заменить человека в монотонной работе. К примеру - на складе. Это роботизированная рука.

В инженерном центре автономного транспорта компании "Яндекс" расположены лаборатории, сборочный цех, испытательный автодром. Там тестируют беспилотные автомобили, роботов-доставщиков и складских роботов. Мэру Москвы показали новое автономное такси.

"Яндекс" - одна из крупнейших технологических компаний нашей страны. И, конечно, ключевой партнер правительства Москвы в целом ряде направлений. Главное направление - это "Яндекс.такси", которое теперь хорошо знают не только в Москве, но и по всей стране. Это такие направления, как образовательные процессы, образовательные сервисы, электронные учебники. Это чат-боты. Я надеюсь, что совместные проекты по беспилотникам, беспилотному транспорту будут, конечно, активно внедряться и в городском транспорте, включая трамваи, автобусы", - отметил Сергей Собянин.

Беспилотники "Яндекса" уже проехали миллионы километров в сложных городских условиях - научились двигаться в плотном потоке. А значит, доказали свою надежность. Новые проекты - в ближайшей перспективе.

"Яндекс" обеспечивает цифровизацию целого ряда секторов. Несколько миллионов граждан в день разными сервисами "Яндекса" пользуются. В том числе на платформах правительства Москвы, отвечая на вопросы, ориентируя граждан и в медицине, и в других городских проблемах", - указал Алексей Кудрин, советник "Яндекса" по корпоративному развитию.

Ежегодно интеллектуальные сервисы "Яндекса" обрабатывают несколько десятков миллионов запросов – от вызова врача на дом до эвакуации авто и передачи показаний счетчиков.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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