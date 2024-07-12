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Стало известно, кто находился на борту разбившегося под Коломной пассажирского самолета

16:13
  • пятница
  • 12 июля 2024

Появились первые официальные подробности авиакатастрофы

Сегодня днем, 12 июля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Superjet 100. Стало известно, кто в этот момент находился на борту. Это два пилота и штурман, сообщил глава Коломны. Самолет упал в районе деревни Апраксино. Место падения оцеплено, работают экстренные службы, уточнил он.

Росавиация подтвердила, что воздушное судно выполняло рейс без пассажиров. Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет.

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