Приобщаться к успехам страны: выставка "Россия" на ВДНХ завершила работу

За почти восемь месяцев ее посетили 18 с половиной миллионов человек

Это как отпускать в небо олимпийского Мишку - радостно и одновременно грустно от того, что все хорошее когда-то заканчивается. Восемь месяцев работы, больше 18 с половиной миллионов гостей. Выставка "Россия" даже вошла в десятку самых посещаемых мест в мире. Но главное - эмоции. Которых не счесть.

По Москве вальяжно вышагивали гигантские исполины. На Театральной площади можно было встретить космонавтов. На главной алее ВДНХ в декабре были замечены сразу 18 Дедов Морозов из разных регионов нашей страны. На выставке встречали Новый год, праздновали День космонавтики, 9 мая и День России. Радовались, влюблялись и даже женились. На Красную горку слово "горько" одновременно прозвучало для 151 пары.

Что ни день – то рекорд. Самый большой торт в виде триколора, хор из тысячи солистов, уникальное шествие баянистов, которые вместе с аккордеонистами и гармонистами, тут главное не перепутать, установили аж три национальных рекорда.

Выставку даже пришлось продлить почти на три месяца, за которые 75-й павильон ВДНХ посетили семь с половиной миллионов человек.

"Люди и в невероятные морозы, и в дождь, и в жару приходили к нам целыми семьями, пели песни, танцевали. И, даже стоя в очередях, читали стихи великих русских поэтов", - рассказал Рифат Юмаев, руководитель контура управления потоками АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".

Волонтеры, экскурсоводы, медики – большая и дружная команда профессионалов восемь месяцев работала на ВДНХ. Президент был на выставке четыре раза. И вот приехал в пятый, чтобы поблагодарить всех, кто дарил посетителям атмосферу праздника.

"Нам есть что показать, есть чем гордиться. Но это не все. Важно еще красиво и талантливо это преподнести. И у вас это получилось. Вам большое спасибо. Сейчас кто-то сказал: нам есть что защищать. И это очень важно. Очень важно самим чувствовать это, показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям, а это большинство в мире, чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа", - подчеркнул Владимир Путин.

И это, говорят эксперты, самое главное. Ведь пока на Западе рассказывают о стране-бензоколонке, экономика которой вот-вот рухнет, мы строим атомные реакторы, осваиваем бескрайнюю Арктику и делаем то, что еще совсем недавно казалось невероятным. Важно было показать все это наглядно, доступно, но главное - интересно. А еще рассказать об уникальном историческом наследии народов России. Раскрыть культурный и творческий потенциал.

Неформальный гимн всероссийского конкурса "Это у нас семейное!" в одночасье прогремел на всю страну. Песню "Счастливчик" напевали и в мастерской "Сенеж", где собрались финалисты, и на ВДНХ, там чествовали победителей, которые получили сертификаты на улучшение жилищных условий. На конкурс было подано 600 тысяч заявок из всех регионов нашей страны.

2024-й в России объявлен годом семьи. Среди прочих мер поддержки президент предложил выплачивать родителям неизрасходованную часть материнского капитала. На такую выплату, сообщил Минтруд, могут рассчитывать 730 тысяч семей.

"После того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим. Может, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства. Просто выплатить семьям эти деньги - и все", - сказал президент.

Семьи с невысоким доходом также получат налоговую выплату. Это – важная мера по созданию справедливой налоговой системы.

На встрече с президентом - врачи, учителя, шахтеры, IT-специалисты. Не только большие и дружные семьи, а команды единомышленников. В каждой минимум три поколения. Все вместе переживают и радость, и горе. В конце мая на выставке "Россия" прошла благотворительная акция "Белгород – наши сердца с вами!". (

"Я очень благодарна за то, что была такая акция в поддержку Белгородской области. Белгород - вы в наших сердцах. Спасибо нашей семье. Пока мы вместе - мы непобедимы", - сказала Наталья Ковалева, заведующая отделом развития креативных индустрий ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества".

Выставку Россия посетили делегации 120 стран мира. Одним из самых запоминающихся гостей, несомненно, стал американский журналист Такер Карлсон. Даже позировал в бурятском национальном костюме.

Оценили масштабы выставки и участники Всемирного фестиваля молодежи, который весной проходил в "Сириусе". На живописное черноморское побережье приехали 20 тысяч молодых и амбициозных. Дэвис из Уганды тогда в шутку предложил Путину называть его своим "африканским сыном".

Красивой и гостеприимной им запомнилась наша страна – от Дальнего Востока до Калининграда. Участники фестиваля отправились в путешествие по российским регионам. Главы которых попросили президента открыть филиалы выставки "Россия". А значит - это не финал. А лишь начало большого проекта.

Выставка "Россия", несомненно, войдет в историю ВДНХ, столицы, да и страны в целом. Ведь такого нигде и никогда не было. Тем, кто не успел посетить экспозицию, расстраиваться не стоит. По решению президента, в Москве на Краснопресненской набережной создадут национальный центр "Россия". Там будет представлено все самое яркое и интересное. Чем живет большая страна, но самое главное - чем она гордится.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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