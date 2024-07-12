"Праздник фашизма и футбола": чем запомнился Евро-2024

Финал - в воскресенье

Испания ликует, Франция рыдает. "Красная фурия" вышла в финал, став самой результативной сборной за всю историю чемпионатов – 13 мячей. И один из них забил Ламин Ямаль. Ему всего 16 лет и 362 дня. Испанский вундеркинд еще школу не закончил, а уже побил более десятка футбольных рекордов. Он - самый молодой игрок Евро и самый молодой автор гола на крупных турнирах. Почти на год превзошел Пеле. Его называют преемником Месси. Как и аргентинец, Ямаль прошел школу "Барселоны" и стал лидером команды, он тоже левша и даже удар наносит в такой же технике. А еще вспоминают фотосессию 2007 года. Игроки "Барселоны" позировали с детьми для календаря в рамках благотворительной акции. Месси достался малыш Ямаль.

Испанию в финале Евро ждет прагматичная Англия – для многих это тоже случайность. Родоначальники футбола забили всего 7 голов, выиграли в основное время только 2 матча из 6. А Нидерланды прошли благодаря спорному пенальти и единственному удару в створ ворот во втором тайме на добавленной 91-й минуте. Даже король Карл III не выдержал и попросил поберечь нервы страны.

Парадоксально, но эта команда - самая успешная в новейшей истории. Под руководством Гарета Саутгейта сборная второй раз подряд в финале Евро. До этого более полувека пролетали мимо. А вот фанаты терпят поражение одно за другим. Голландцы подловили британцев в одном из местных пабов и устроили настоящую бойню. В ход пошла посуда и мебель. Пятеро пострадавших, более десятка арестованных.

Начался чемпионат тоже с драки. Албанцы подговорили англичан напасть на сербов. Вот только среди них оказался сын президента Вучича и переодетый спецназ-охрана. Албанцы мгновенно ретировались, а англичане были повержены. От полного разгрома спасла только запоздавшая полиция.

Попытки УЕФА запретить флаги России не увенчались успехом. Триколор появился уже на матче открытия с надписью "Белгород". А затем наш флаг поднимали и россияне, и сербы, которые то и дело скандировали имя российского президента назло англичанам и другим соперникам.

Россию на Евро не пустили из-за спецоперации, зато пустили Украину и закрыли глаза на ее политические акции. В Германию, например, привезли фрагмент покореженных трибун из Харькова. Правда, игра получилась такой же дырявой, как и родные кресла. В памяти останется разгром от Румынии 0:3 и граффити в Мюнхене, на котором украинского футболиста тащат под руки сотрудники военкомата. Не помогли русофобские кричалки и изображение Крыма на форме. Из группы сборная не вышла даже с третьего места. Но на Украине во всем обвинили Румынию и Словакию, которых в третьем групповом матче вполне устраивала ничья друг с другом.

Политики на этом Евро было больше, чем спорта. "Праздник фашизма и футбола" - так турнир окрестили сербские журналисты. Их сборная даже угрожала сняться с чемпионата из-за поведения хорватов и албанцев, которые с трибун призывали к расправе над сербами. Фанатов поддержал и нападающий Албании Мирлинд Дакку - он скандировал оскорбления в адрес македонцев. Игрока дисквалифицировали, но лишь на два матча. А федерациям балканских команд выписали небольшие штрафы.

Албания вообще – самая токсичная сборная на этом турнире. Члена делегации обвинили в изнасиловании сотрудницы отеля. А один из журналистов во время прямого эфира начал показывать сербам орла - символ отрядов албанских националистов, которые участвовали в этнических чистках во время войны в Югославии.

Символ националистов показал и турок Мерих Демирал. Он отпраздновал два забитых мяча волчьим салютом. Это жест турецкой радикальной организации "Серые волки" - она запрещена в Австрии, с которой и играла Турция. В Германии такого запрета нет, но посла Анкары вызвали в МИД. А УЕФА дисквалифицировала игрока на два матча. Возмущен был даже Эрдоган.

В национализме уличили и фанатов Австрии. Прямо перед матчем с Турцией они скандировали "Германия – для немцев. Иностранцы - вон". Оскорбительный жест продемонстрировал и полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Он помахал рукой возле паха во время матча со Словакией, чем возбудил интерес УЕФА, но отделался лишь штрафом.

Организация, далекая от немецкого качества, - жалуются футболисты, журналисты, и болельщики. Голландцы и англичане раскритиковали газон на аренах в Гамбурге и Франкфурте. А в Дортмунде и вовсе дважды протекла крыша во время дождя.

Последний раз немцы принимали крупный международный турнир в 2006 году. С того чемпионата мира осталась инфраструктура – во много именно поэтому Берлин выиграл заявку на проведение Евро. В УЕФА рассчитывали сэкономить, но оказалось, что спортивные и транспортные объекты устарели. Поезда отменяются, задерживаются и не справляются с нагрузкой. Оказалось, что проблема не новая. Еще в прошлом году только 64% всех поездов прибыли в пункт назначения вовремя – исторический минимум, немыслимый для педантичных немцев. То же самое и с городским транспортом.

Германия не справляется с многомиллионным потоком туристов. Страна больше не ассоциируется с порядком и надежностью. Приговор немецких журналистов звучит еще жестче. Больше всего претензий - к Гельзенкирхену: "Проблемы были во многих городах по всей стране, но нигде не было такого эпицентра хаоса, как здесь. Миф о немецкой эффективности похоронен, а Гельзенкирхен - это его кладбище".

Впрочем, специалисты запомнят не только скандалы, но и трогательные прощания с легендами. На пенсию провожали немецкого полузащитника Тони Кросса - он закончил карьеру на пике формы, в 34 года, только что выиграв с "Реалом" Лигу чемпионов.

Наверняка завершает карьеру в сборной и самый возрастной игрок чемпионатов Европы Пепе – ему уже 41 год. Хорват Лука Модрич в свои 38 забил самый возрастной гол. Вспомнят и слезы Роналду после незабитого пенальти. Для 39-летнего португальца это уже шестой европейский турнир. И последний. А вот для Грузии - первый. Ее считали аутсайдером, но команда набрала 4 очка и даже вышла в одну восьмую финала, где проиграла Испании.

Еще одну сенсацию сотворила Швейцария, выбив предыдущего чемпиона Италию.

"Футбол развивается, футбол становится атлетичнее, техничнее, ярче, комбинационнее. Постоянно видоизменяются правила, которые делают футбол более справедливым, что бы мы там не ныли по поводу ВАР и прочих вещей", - отметил Николай Яременко, спортивный обозреватель.

Впереди - финал детей, пишет испанское издание El Mundo, намекая на юных звезд в составе Англии и Испании. Организаторы возлагают на последний матч большие надежды. Команды могут устроить настоящую феерию и вернуть фанатам атмосферу праздника спорта, но осадочек точно останется.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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