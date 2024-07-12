ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России нанесли за неделю 39 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

18:03
  • пятница
  • 12 июля 2024

Поражены авиабазы, предприятия ОПК и энергетики

В российском Минобороны рассказали о 39-ти новых групповых ударах в ответ на обстрелы мирных жителей на российской территории.

За неделю высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотной авиацией поражены авиабазы ВСУ, украинские предприятия ОПК и энергетики. Целями также стали места сборки боевой техники и хранения безэкипажных катеров и дронов.

Кроме того, в сводке нашего военное ведомства говорится об успешном продвижении наших подразделений на всех направлениях. В плен на линии соприкосновения сдались еще 22 националиста.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.