Поражены авиабазы, предприятия ОПК и энергетики

В российском Минобороны рассказали о 39-ти новых групповых ударах в ответ на обстрелы мирных жителей на российской территории.

За неделю высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотной авиацией поражены авиабазы ВСУ, украинские предприятия ОПК и энергетики. Целями также стали места сборки боевой техники и хранения безэкипажных катеров и дронов.

Кроме того, в сводке нашего военное ведомства говорится об успешном продвижении наших подразделений на всех направлениях. В плен на линии соприкосновения сдались еще 22 националиста.

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