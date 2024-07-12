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Возбуждено уголовное дело по факту авиакатастрофы в Подмосковье

16:29
  • пятница
  • 12 июля 2024

Сообщается, что борт выпустили в небо только после ремонта

Следственный комитет завел уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который упал под Коломной в лесном массиве.

Потерпевший катастрофу борт летел с завода после ремонта, направлялся во "Внуково", сообщили в СК.

Примечательно, что этот самолет не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100new-95, сообщает Минпромторг. Также подчеркивается, что это борт одной из гражданских авиакомпаний, который совершал перегонный рейс.

Согласно сообщению Росавиации, самолет выполнял полет без пассажиров — на борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека. 

Причиной крушения мог стать отказ двигателя.

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