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Авиакатастрофа под Коломной: причина крушения и что известно на данный момент

16:53
  • пятница
  • 12 июля 2024

Максимально полная информация о происшествии

Самолет гражданской авиации Superjet 100 потерпел крушение около 15 часов по московскому времени в районе деревни Апраксино неподалеку от Коломны. Борт летел после ремонта с завода, направлялся он в аэропорт "Внуково". Пассажиров там не было. Три члена экипажа, по предварительным данным, погибли. Жертв среди населения нет.

Отказ двигателя мог стать причиной крушения, сообщили оперативные службы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации.

Примечательно, что самолет находился в эксплуатации с 2014 года, сообщили в ОАК.

Меж тем в распоряжении журналистов оказался комментарий одного из очевидцев авиакатастрофы.

"Все летят по одному курсу, а этот как будто ложился на обочину и шел ниже, чем обычные самолеты. Еще я обратил внимание на какой-то свист, будто он турбину продувал. Но двигатели работали у него. Ни дыма, ни гари не было", - поведал очевидец "МК".

Он отметил, что самолет двигался так низко, что тот даже его "брюхо видел". Воздушное судно, по его словам, пролетело над деревней, а затем резко снизилось и упало. Очевидец видел дым и отметил, что в окнах задребезжали стекла.

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