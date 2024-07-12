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Стало известно, как себя чувствуют дети после атаки ВСУ

17:30
  • пятница
  • 12 июля 2024

Губернатор навестил ребят в больнице

ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство в Шебекине во дворе многоквартирного дома накануне, 11 июля. В тот момент на площадке играло несколько детей. Все они пострадали в результате срабатывания бомбы. К счастью, дети остались живы. Ребят срочно госпитализировали.

Сегодня, 12 июля, в больнице их навестил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что самого младшего, восьмилетнего, ребенка отправили в Российскую детскую клиническую больницу. У него оказалось такое ранение, которое лечить могут только в федеральном медицинском учреждении.

Другой раненый, 13-летний мальчик, у которого множественные осколочные ранения, из реанимации переведен в травматологическое отделение. Состояние стабильное, средней тяжести. Еще один юноша, постарше, с ранением грудной клетки находится в реанимации после проведенной операции.

"Они уже в палате, кто-то с папой и мамой, — все смеются и шутят. Лекарственные препараты все есть", - заявил губернатор в своем канале в "Телеграм".

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил раненых детей
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