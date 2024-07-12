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Путин обозначил главные направления развития Запорожской области

17:58
  • пятница
  • 12 июля 2024

Все еще есть угроза безопасности жителей

О росте промышленности, сельского хозяйства и строительства в Запорожской области Владимир Путин в пятницу говорил на встрече с губернатором Евгением Балицким.

Главными задачами для развития региона президент назвал восстановление жилого сектора и инфраструктуры. На это сейчас нацелена работа правительства и местных властей. Однако все еще есть угроза безопасности жителей. Вопрос этот будет обязательно решен, заявил глава государства.

Конечно, ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона в целом и людей. Мы это обязательно сделаем и добьемся этого, сомнений нет никаких. Вижу такие вещи, на которые нельзя не обращать внимание. Это прежде всего безопасность атомной электростанции. То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, конечно, требует особого внимания с нашей стороны и не привлекает внимания тех сил, которые киевский режим поддерживает сегодня. Это большая их ошибка.

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