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Путин подписал закон о совершенствовании налоговой системы

17:21
  • пятница
  • 12 июля 2024

Главная цель изменений - сделать систему более сбалансированной и справедливой

Владимир Путин подписал закон о совершенствовании налоговой системы. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Главная цель изменений - сделать налоговую систему более сбалансированной и справедливой. Новый законопроект, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ. Изменения коснутся только россиян с высоким уровнем дохода - это чуть больше трех процентов работоспособного населения. Для граждан, которые получают меньше 2 миллионов 400 тысяч рублей в год, а также для участников СВО ничего не меняется: ставка прежняя - 13 процентов. При этом налог планируют взимать не со всей суммы, а лишь с превышения пороговых значений.

Нововведения позволят решать приоритетные задачи - речь о поддержке граждан и реализации национальных проектов.

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