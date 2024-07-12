Обнародован новый список иноагентов: среди них правнучка Чкалова

Женщине грозит тюрьма

Минюст обнародовал свежий список иноагентов. В него попали: проект "Русский криминал" и его телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ", бывший муниципальный депутат Санкт-Петербурга Анна Каруличева и правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова.

Кстати, последняя отметилась особо. Начнем с того, что Богдановой грозит семь лет колонии в России: на нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК за призывы к терроризму с использованием интернета.

Дело в том, что правнучка летчика Чкалова в социальных сетях публиковала провокационные посты, а также дала интервью украинскому каналу, которое появилось в интернете в конце января. Так, Дарья Богданова заявляла, что по Москве нужно нанести ядерный удар, призывала спонсировать ВСУ и неоднократно негативно отзывалась о российской армии. Кроме этого, она собирала деньги для украинских нацбатальонов.

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