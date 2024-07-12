Анастасия Ракова анонсировала уличный фестиваль "Москва долгоЛЕТНЯЯ"

В мероприятии примут участие и звезды шоу-бизнеса

Фестиваль "Москва долголетняя" для горожан старшего поколения с танцами, скандинавской ходьбой, зарядками и познавательным лекторием пройдет 17 июля на Воробьевых горах, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Интересно, что в мероприятии примут участие и звезды отечественного шоу-бизнеса. Так, певица Анна Семенович и писательница, автор иронических детективов Дарья Донцова станут моделями конкурса шаржей. Интересно, что знаменитости сами выберут понравившиеся рисунки и объявят победителей.

А прославленная фигуристка, чемпионка Ирина Слуцкая проведет зарядку, которую, по самым скромным подсчетам, посетят более тысячи человек.

Кстати, на фестивале ждут не только людей старшего поколения, но и их детей и внуков. На площадке будут работать несколько больших зон, каждый сможет выбрать занятие по интересам, оздоровиться и зарядиться хорошим настроением.

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