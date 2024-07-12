Выжженная земля, обугленные деревья, куски металла: кадры с места крушения самолета под Коломной

Спасатели добрались до места катастрофы

Экстренные службы прибыли к тому месту, куда упал пассажирский самолет Superjet 100. Глава городского округа опубликовал кадры, на которых видно, как спасатели ходят среди обугленных деревьев, по выжженной земле. Также показаны куски металла. Самолет взорвался при столкновении с землей.

Напомним, что авиакатастрофа случилась сегодня днем, 12 июля. Борт летел после ремонта с завода, направлялся он в аэропорт "Внуково". По некоторым данным, самолет упал спустя несколько минут после взлета. Пассажиров, кроме трех членов экипажа, на нем не было. Погибли два пилота и бортпроводник.

Они уводили машину в лесной массив, подальше от жилых построек. На земле никто не пострадал.

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