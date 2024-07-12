Друг рассказал об Отаре Кушанашвили: "У него запущенная онкология"

Шоумен не намерен сдаваться

В июне Отар Кушанашвили попал в больницу. На протяжении нескольких дней он мучился болью в животе, но не обращался к медикам в надежде, что все пройдет само. Однако ему становилось хуже, и тогда телеведущий попросил помощи у врачей. Те увезли его в реанимацию. Шоумену провели две операции. Оказалось, у Отара Кушанашвили злокачественная опухоль кишечника.

После выписки из клиники известный журналист лег в один из столичных онкоцентров. О его состоянии рассказал друг, музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Он общается с супругой Отара Ольгой Фроловой. По словам приятеля, Кушанашвили в скором времени перенесет новое хирургическое вмешательство.

"Он очень тяжело перенес две последние операции, в этом месяце сделают третью. Все очень сложно, у Отара запущенная стадия онкологии, так как он сам запустил. Но шансы есть, он хочет жить", - сообщил друг шоумена.

Операция обойдется Отару Кушанашвили в 3-5 миллионов рублей. Сообщается, что журналист не нуждается в деньгах. С финансами ему помог "золотой голос России" Николай Басков. Телеведущий лежит в отдельной VIP-палате и получает специальное трехразовое питание, передает Super.

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