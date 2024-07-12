ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Друг рассказал об Отаре Кушанашвили: "У него запущенная онкология"

18:57
  • пятница
  • 12 июля 2024

Шоумен не намерен сдаваться

В июне Отар Кушанашвили попал в больницу. На протяжении нескольких дней он мучился болью в животе, но не обращался к медикам в надежде, что все пройдет само. Однако ему становилось хуже, и тогда телеведущий попросил помощи у врачей. Те увезли его в реанимацию. Шоумену провели две операции. Оказалось, у Отара Кушанашвили злокачественная опухоль кишечника.

После выписки из клиники известный журналист лег в один из столичных онкоцентров. О его состоянии рассказал друг, музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Он общается с супругой Отара Ольгой Фроловой. По словам приятеля, Кушанашвили в скором времени перенесет новое хирургическое вмешательство.

"Он очень тяжело перенес две последние операции, в этом месяце сделают третью. Все очень сложно, у Отара запущенная стадия онкологии, так как он сам запустил. Но шансы есть, он хочет жить", - сообщил друг шоумена.

Операция обойдется Отару Кушанашвили в 3-5 миллионов рублей. Сообщается, что журналист не нуждается в деньгах. С финансами ему помог "золотой голос России" Николай Басков. Телеведущий лежит в отдельной VIP-палате и получает специальное трехразовое питание, передает Super.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.