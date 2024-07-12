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Депутат МГД Орлов принял участие в открытии выставки "Москва без окраин. Орехово-Борисово" в Музее Москвы

19:33
  • пятница
  • 12 июля 2024

Собрана уникальная и интереснейшая коллекция

Живые воспоминания горожан, бытовые предметы, фотографии из семейных архивов вошли в экспозицию выставки. Кураторам и исследователям удалось собрать несколько десятков интервью с жителями Орехово-Борисово, а сотрудники музея-заповедника "Царицыно" помогли в исследованиях, знакомстве со старожилами и подборе экспонатов, отметил депутат Московской городской думы, заведующий кафедрой истории общественных движений и политических партий исторического факультета МГУ Степан Орлов, посетивший открытие выставки.

Особый интерес представляют экспонаты, которые помогают раскрыть личные истории жителей района, которые выросли на тех самых, широко известных, царицынских дачах и помнят тогдашний уклад жизни. Более того, до сих пор есть те, кто живет на тех территориях в родовых гнездах.

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Выставка "Москва без окраин. Орехово-Борисово" в Музее Москвы
Выставка "Москва без окраин. Орехово-Борисово" в Музее Москвы
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