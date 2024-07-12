"Есть свои скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Алсу и Яна Абрамова

Продюсер уверен, что там не все просто

Шумиха вокруг расставания певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова не утихает. Ходят упорные слухи, что причиной развода пары, которая была вместе 18 лет, стала модель Анастасия Решетова. Впрочем, утверждают знающие люди, изменять Алсу Ян Абрамов якобы стал вскоре после свадьбы, просто на сей раз у артистки лопнуло терпение.

Прокомментировали это событие многие представители отечественного шоу-бизнеса. Причем некоторые встали на сторону бизнесмена, например, певец Алексей Чумаков и поп-король Филипп Киркоров. Не остался в стороне и продюсер Иосиф Пригожин. Он высказал мнение, что не все так просто в отношениях Алсу и Яна Абрамова, однако, считает муж певицы Валерии, внимание стоит уделить тому, как после развода у родителей будут обстоять отношения с детьми, дочками Сафиной и Микеллой и сыном Рафаэлем.

"У каждой семьи есть свои скелеты в шкафу. Какие у них скелеты в шкафу, мы не знаем. Каждый пошел своей дорогой. Все равно у них есть объединяющие мосты — это дети. И отец, и мать должны делать все для того, чтобы дети были счастливы. Как сложится ситуация, насколько они будут потом, после всех происходящих событий, дружелюбны — вот это очень важный момент", - цитирует Иосифа Пригожина Звездач.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram