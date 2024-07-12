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Совсем плох? Люди нашли объяснение отказу Байдена ехать на Олимпиаду

20:24
  • пятница
  • 12 июля 2024

Американский президент решил остаться дома

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. Мероприятие соберет множество знаменитостей, причем не только в сфере спорта, но и из политики. Вот только президент США Джо Байден отказался посетить культовое событие. Об этом стало известно благодаря заявлению. которое распространил Белый дом.

Так, на церемонии открытия вместо Джо Байдена будет присутствовать его супруга Джилл. На закрытие Олимпиады поедет муж вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф, передает ТАСС.

В Сети бурно отреагировали на новость о том, что американский лидер проигнорирует Олимпиаду. Интернет-пользователи высказали разные версии отказала Джо Байдена лететь во Францию. В основном комментаторы предположили, что американский лидер неважно себя чувствует. По их мнению, именно проблемы со здоровьем могут стать причиной отказа от поездки на Игры. Мол, не просто так в Америке даже однопартийцы настаивают на том, чтобы Джо Байден отказался от президентской гонки.

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