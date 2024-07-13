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Появились данные о подвиге рядового Артёмова в зоне СВО

10:14
  • суббота
  • 13 июля 2024

Боец сорвал атаку противника

Новые примеры героизма и мужества наших военнослужащих в зоне проведения СВО.

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Расчёт РСЗО "Ураган", в составе которого действовал гвардии рядовой Артём Артёмов, поддерживая российские штурмовые подразделения, нанёс сокрушительный удар по объектам неонацистов и сменил огневую позицию.

Обнаружив вражеский БПЛА, Артём мгновенно сориентировался и уничтожил его. Атака боевиков была сорвана. А российские штурмовики при поддержке артиллеристов выбили противника с занимаемых позиций и закрепились на новых рубежах.

Майор Владимир Гойденко обеспечивал бесперебойную связь батальонно-тактической группы с командованием. Во время выполнения поставленных задач, Владимир обнаружил отряд украинских боевиков, которые готовили засаду.

Майор Гойденко, умело руководя действиями подчинённых, организовал оборону и вступил в неравный бой с превосходящими силами врага. Противник понёс потери и спешно отступил, сообщает "ТВ Центр".

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