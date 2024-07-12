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Прошли обыски на заводе, где ремонтировали самолет перед его крушением в Подмосковье

20:51
  • пятница
  • 12 июля 2024

В результате катастрофы погибли люди

После авиакатастрофы под Коломной Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть. Сейчас стало известно, что следователи пришли на завод, где проходил ремонт Sukhoi Superjet 100. В частности, изъята документация, касающаяся этого самолета, а также взяты образцы топлива для проведения экспертиз, сообщает "МК".

Напомним, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение недалеко от Коломны. Он совершал рейс после ремонта с завода в аэропорт "Внуково". Диспетчер потерял связь с экипажем спустя несколько минут после взлета. Отметим, что на борту не было пассажиров, только персонал: два пилота и бортпроводник. Они погибли.

Самолет упал в лесной массив. Говорят, экстренные службы не сразу смогли добраться к борту. Согласно некоторым данным, горения на месте авиакатастрофы было не обнаружено, а работы там будут вестись круглосуточно.

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Лайнер Sukhoi Superjet 100
Лайнер Sukhoi Superjet 100
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