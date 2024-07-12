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Умерла актриса Любовь Стриженова

21:11
  • пятница
  • 12 июля 2024

Печальную новость сообщила ее невестка Екатерина

Актрисе и второй жене артиста Олега Стриженова было 84 года. 15 лет назад она приняла постриг и стала монахиней.

О смерти Любови Стриженовой сообщила ее невестка Екатерина в своем официальном канале в "Телеграм". Популярная ведущая выложила несколько фотографий со свекровью и призналась, что не может сдержать слез. В отличие от многих семей, у невестки и свекрови Стриженовых были идеальные отношения. Екатерина призналась, что если бы не она, ее жизнь сложилась совсем иначе. Дело в том, что Любовь Стриженова сразу приняла будущую невестку и поддерживала ее во всем, они прекрасно уживались на одной территории.

"Мы рано стали родителями, но всегда могли оставить с ней дочерей, когда надо было работать. Мы долго жили вместе, были одной семьей и прекрасно уживались на одной кухне. Она благословила меня на работу на телевидении, а потом была моим зрителем. Она первая меня поддержала, когда я решилась пойти во МХАТ им.Горького, где сама прослужила больше 50 лет и получила звание Народная Артистка России", - рассказала убитая горем Стриженова.

По словам Екатерины, Любовь Стриженова была "замечательным человеком, мудрой свекровью и золотой бабушкой", после которой осталось 15 правнуков.

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