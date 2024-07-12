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Эрдоган раскрыл детали переговоров с Путиным и Зеленским

21:37
  • пятница
  • 12 июля 2024

Турецкий лидер надеется на успех

Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в саммите НАТО в Америке. Об итогах переговоров турецкий лидер рассказал журналистам по пути домой. В частности, он сообщил о переговорах с Россией и Украиной по возобновлению "зернового коридора".

Турецкий президент явно вдохновился возможностью продолжения черноморской сделки, поэтому надеется и на успешный исход, касающийся "зернового коридора". Эрдоган сообщил, что обсуждал эту тему и с Владимиром Путиным на саммите ШОС в Казахстане, и с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в США.

"Я надеюсь, что мы снова начнем работать по этому коридору", - выразил надежду президент Турции.

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