ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Учителей ОБЖ не станет с 1 сентября

21:56
  • пятница
  • 12 июля 2024

Вышло новое постановление правительства

С 1 сентября школьников вместо уроков "Основ безопасности жизнедеятельности" будут ждать "Основы безопасности и защиты Родины", а учителя ОБЖ превратятся в учителей ОБиЗР. Об этом стало известно благодаря обнародованию нового постановления Правительства.

Сейчас формируется рабочая группа для разработки учебной программы, в ее состав войдут, в том числе, представители МЧС и Минобороны. Также ведется работа над новым учебником для основной и средней школы, сообщила замдиректора департамента государственной политики в Минпросвещения Анна Тимофеева.

Напомним, что курсы "ОБЖ" появились в школах РСФСР в 1991 году. Они пришли на смену урокам "НВП" ("Начальной военной подготовки"), которые преподавались в школах Советского Союза в 70-х и 80-х годах прошлого столетия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Ученики во время занятия по основам безопасности жизнедеятельности
Ученики во время занятия по основам безопасности жизнедеятельности
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.