Учителей ОБЖ не станет с 1 сентября

Вышло новое постановление правительства

С 1 сентября школьников вместо уроков "Основ безопасности жизнедеятельности" будут ждать "Основы безопасности и защиты Родины", а учителя ОБЖ превратятся в учителей ОБиЗР. Об этом стало известно благодаря обнародованию нового постановления Правительства.

Сейчас формируется рабочая группа для разработки учебной программы, в ее состав войдут, в том числе, представители МЧС и Минобороны. Также ведется работа над новым учебником для основной и средней школы, сообщила замдиректора департамента государственной политики в Минпросвещения Анна Тимофеева.

Напомним, что курсы "ОБЖ" появились в школах РСФСР в 1991 году. Они пришли на смену урокам "НВП" ("Начальной военной подготовки"), которые преподавались в школах Советского Союза в 70-х и 80-х годах прошлого столетия.

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